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في أقل من 24 ساعة.. تامر عاشور يقترب من النصف مليون مشاهدة بـ«هيجيلي موجوع»

كتب:

أحمد شعراني
05:33 م | الجمعة 12 يناير 2024
تامر عاشور

تامر عاشور

استطاع تامر عاشور أن يتخطى بأغنيته الجديدة «هيجيلي موجوع»، في أقل من 24 ساعة، حاجز الـ 400 ألف مشاهدة مُقتربًا من النصف مليون، وذلك عبر منصته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «هيجيلي موجوع» من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات عليم، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتأتي هذه الأغنية بعد زواج تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور بعد أسابيع قليلة.

وطرح تامر عاشور مؤخرًا أغنيه «عديت»، عبر يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية هيجيلي موجوع:

هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف

ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف

باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين

فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان

‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎آه ياعيني عشمان

قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح

لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح

بقت بيموت وأنا بعيش».

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