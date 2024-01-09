تامر عاشور يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «هيجيلي موجوع»

أعلن الفنان تامر عاشور طرح أغنية جديدة باسم «هيجيلي موجوع»، يوم الخميس المقبل عبر المنصات، وذلك بعد فترة من زواجه.

موعد طرح أغنية تامر عاشور الجديدة

وشارك الفنان تامر عاشور جمهوره بصورة البوستر الخاصة بالأغنية، وعلق: هيجيلي موجوع يوم الخميس الساعة 7 مساء على يوتيوب، وجميع المنصات».

يذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد احتفل بحفل زفافه مؤخرا على المذيعة نانسي نور وذلك وسط حضور عدد من الفنانين كان من بينهم رامى جمال ومصطفى حجاج وأنغام وأوس أوس وهيثم شاكر ومحمد حماقي والمايسترو هانى فرحات وغيرهم .

وكانت قد احتفلت نانسي نور مؤخرا بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر عاشور وكشف عن هذا الأمر من خلال مشاركة جمهوره بعدد من الصور عبر صفحته .