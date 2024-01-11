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تامر عاشور يطرح أول أغنية بعد زواجه بعنوان «هيجيلي موجوع» عبر يوتيوب (فيديو)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:58 م | الخميس 11 يناير 2024
تامر عاشور

تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور، منذ قليل، أغنيته الجديدة تحت عنوان «هيجيلي موجوع»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية «هيجيلي موجوع»

وجاءت أغنية «هيجيلي موجوع» من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

يذكر أن أغنية «هيجيلي موجوع» هي أول أغنية لتامر عاشور، بعد احتفاله بزواجه على الإعلامية نانسي نور، منذ أشهر قليلة ماضية، وذلك وسط حضور عدد من الفنانين كان من بينهم رامي جمال ومصطفى حجاج وأنغام وأوس أوس وهيثم شاكر ومحمد حماقي والمايسترو هاني فرحات وغيرهم.

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بقلم أحمد عبد الرحمن