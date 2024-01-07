لطيفة تتلقى عزاء والدتها في مسجد الشرطة الجمعة المقبل

تتلقى الفنانة لطيفة، عزاء والدتها الراحلة، الجمعة المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد تلقيها العزاء بتونس وتشييع جثمانها وسط أقاربها.

وفاة والدة لطيفة

وكانت والدة لطيفة الحاجة فاطمة توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

لطيفة تتلقى عزاء والدتها فى تونس

وحرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسؤولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وأعلنت لطيفة، 1 يناير الجاري، وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، قائلة على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: «أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي».