السيطرة على حريق مخزن محطة الري بدراو ومحافظ أسوان يشيد بسرعة التعامل

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود رجال الحماية المدنية في التعامل السريع والفعال مع الحريق الذي اندلع في أحد مخازن الزيوت بمحطة الري بمركز دراو، مشيدا بسرعة استجابتهم وتمكنهم من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ما ساهم في منع حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وأكد محافظ أسوان في بيان، أن جهات التحقيق تواصل البحث عن سبب اندلاع الحريق وتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المخازن، وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من حوادث الحرائق المشابهة في المستقبل.

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية في أسوان، من التصدي لحريق هائل اندلع في مخزن للزيوت والبنزين بمحطة الري في قرية الرقبة التابعة لمركز دراو، ما أسفر عن خسائر في المخزن.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة الكاملة على الحريق بفضل جهود فرق الإطفاء والإنقاذ، دون أن يتعرض أي شخص للإصابة أو يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

خسائر مادية في المخزن

ووفقا للتحقيقات المبدئية، التهمت النيران 10 براميل من الزيت و3 براميل من السولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخشاب الموجودة في المخزن.