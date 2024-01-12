4 أيام على نهاية نوة الفيضة الكبرى على المحافظات.. اعرف أصعبها

تواصل نوة الفيضة الكبرى ضرب أكثر من 15 محافظة على مستوى مصر على رأسها الإسكندرية التي تعد الأكثر تضررا من أمطارها الغزيرة، المصحوبة بموجة باردة وارتفاع الأمواج، وهي ظواهر تستمر 4 أيام خلال تلك النوة مع تحذير من أصعب أيامها القادمة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية معدل سقوط الأمطار خلال أيام نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية والمحافظات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي سيكون معها صعوبات في عملية التنقل أو التنزه.

أمطار رعدية مع نوة الفيضة الكبرى على المحافظات

بانقضاء اليوم الجمعة نصل إلى منتصف نوة الفيضة الكبرى إلا أنه بدءاً من غدا السبت سيبدأ النصف الأصعب من النوة، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية غزيرة تصل نسبتها إلى 70% على كلا من «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد».

استمرار الأمطار الغزيرة مع نوة الفيضة الكبرى

ويعد يوم الأحد الذي يمثل خامس أيام نوة الفيضة الكبرى هو أحد الأيام الصعبة في تلك النوة، إذ تتشابه توقعات أمطاره مع سابقه السبت، ولكن دون حدوث أمطار رعدية، إذ تكون الأمطار غزيرة فقط.

انكسار نوة الفيضة الكبرى

ويشهد يوم الاثنين المقبل انكسار نوة الفيضة الكبرى، والتي تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% وهو أقل معدل لها منذ بدايتها وبالتحديد على المحافظات المطلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبذلك تصل نوة الفيضة الكبرى إلى آخر محطاتها، ليبدأ تحسن الطقس وغياب الأمطار بدءاً من الثلاثاء المقبل.