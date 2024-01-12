قفص الشراكة.. مبادرة لتوفير الخضار والفاكهة بنصف الثمن في كفر الشيخ

كشف حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أسعار الخضروات والفاكهة تراجعت خلال مطلع العام الجاري 2024، بنحو 50%، وهو الأمر الذي يصب في المقام الأول لصالح المستهلكين في شتى ربوع محافظات مصر.

قفص الشراكة.. الخضروات والفاكهة بنصف الثمن

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الغرفة التجارية رصدت بيع أصحاب مزارع خضروات وبساتين فاكهة للبيع المحصول بأسعار منخفضة ضمن مبادرة «قفص الشراكة» من الحقل أو عبر الوكالات لبيع الخضروات والفاكهة بتخفيض 50%، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم بـ3 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس بـ6 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان بـ2.5 جنيه.

- سعر كيلو الكوسة بـ4 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار بـ6 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال بـ6 جنيهات.

- سعر كيلو الموز بـ8 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي بـ4 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة بـ16 جنيهًا.

قفص الشراكة مبادرة بسيطة وتحارب الغلاء

وتشير لمياء علي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة عبر مبادرة شراء «قفص الشراكة»، تكون بأسعار بسيطة وفي متناول الأسر، موضحة أننا لا نتكبد أي جهد أو تعب في شراء الخضروات والفاكهة بالأسعار السابق ذكرها، لأنها تتشارك مع جيرانها أو أقاربها لشراء الخضروات والفاكهة ضمن مبادرة «قفص الشراكة» من حقول الخضروات أو الوكالة لبيع الخضروات والفاكهة ، لننعم بأسعار ممتازة للغاية دون عناء يذكر ليتم تخزين خضروات وفاكهة الشهر.