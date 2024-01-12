سعر الذهب الآن في بداية التعاملات المسائية.. عيار 18 بـ2147 جنيها

استقر سعر الذهب الآن في بداية التعاملات المسائية اليوم في مختلف محلات الصاغة، ومن بينها عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر انتشارا بين المواطنين داخل مصر.

سعر الذهب الآن

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن، وفقا للتحديث الأخير الذي كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات المسائية 3680 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات المسائية 3220 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بداية التعاملات المسائية 2760 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2147 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات المسائية 25760 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، وذلك قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.