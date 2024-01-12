استقرار ملحوظ في سوق الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. كم سجل عيار 21؟

شهد سعر الذهب استقرارًا كبيرًا في سوق الذهب، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المواطنين، ويأتي هذا الثبات بعد إعلان البنوك طرح شهادات استثمار بعائد 27% و23.5%، مؤخرا، بحسب تصريحات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذھب في سوق الذهب

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب في سوق الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024، بحسب آخر تحديث لبورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024، نحو 3220 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات 3680 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، وهو الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12-1-2024 في منتصف التعاملات 2760 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات نحو 25 ألفا و760 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.