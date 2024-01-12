أسعار الذهب ترتفع عالميا بسبب أحداث اليمن

شهدت أسعار الذهب العالمية صعود خلال آخر جلسات تداول هذا الأسبوع ا بسبب أحداث اليمن، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن، إلى الارتفاع بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، خاصة بسبب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، حيث وصل سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6%، ليتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 2040 دولارا للأونصة، مرتفعا بمقدار 11 دولارا من سعر الافتتاح، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولار للأونصة.

ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 2% عالميا

تسبب هذا في ارتفاع أسعار النفط الخام يوم أمس بنسبة 2%، واليوم استمر في الارتفاع بنسبة 1%، ليسجل خام برنت أعلى مستوى في أسبوعين، عند 79.33 دولار للبرميل.

يوم أمس أعلن الاقتصاد الأمريكي عن بيانات التضخم عن شهر ديسمبر، ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 3.4% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%، ولكن المؤشر الجوهري الذي يستثني أسعار الطعام والطاقة تراجع إلى 3.9% من القراءة السابقة 4%.

التوقعات الآن تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة، وسياسته النقدية ثابتة خلال اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير، بينما تترقب الأسواق اليوم بيانات أسعار المنتجين الأمريكية، والتي تعد مؤشر للتضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين.

بشكل عام عاد الذهب لاكتساب زخم إيجابي كبير بعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد يكون كافٍ لخروج السعر من منطقة التحركات العرضية التي سيطرت على الأسعار منذ أكثر من ثلاث أسابيع.

يدل هذا على عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب، خلال أواخر العام الماضي، كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير.

ولكن بشكل عام الطلب الاستثماري على الذهب، عانى بشكل كبير خلال عام 2023، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أن عام 2023، شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، بمقدار 11 مليار دولار وهو أسوأ أداء سنوي منذ 2013.

أسعار الذهب في مصر

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الجمعة، عند المستوى 3220 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3230 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس، بمقدار 35 جنيها، ليغلق عند المستوى 3220 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3185 جنيه للجرام.

يوم أمس سجل الذهب أدنى مستوى عند 3170 جنيها للجرام، لينهي حركة التصحيح السلبي عند هذا المستوى، ويعكس حركته إلى الصعود بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد الضربات العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا لجماعة الحوثي في اليمن.

من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ، أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.

هذا وسجلت العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم انخفاض إلى 39.7 جنيه مقابل الدولار لأجل 3 أشهر، بينما انخفضت العقود لأجل 12 شهر إلى 48.9 جنيه للدولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سعر الأونصة العالمية يعود إلى الارتفاع بدعم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية، ليعوض ذلك الخسائر التي سجلها الذهب يوم أمس، بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع.

أما عن سعر الذهب المحلي فقد عاد إلى الارتفاع منذ جلسة الأمس متأثراً بأخبار التحرك العسكري للولايات المتحدة وبريطانيا ضد جماعة الحوثي في اليمن، ليستكمل الذهب المحلي الارتفاع مع بداية جلسة اليوم، وسط ترقب لحركة الأونصة العالمية لمعرفة مدى تأثير هذه الأحداث عليها، ومدى دعمها للسعر المحلي.

نجح مستوى الدعم عند 2015 دولارا للأونصة، أن ينهي انخفاض سعر الأونصة العالمية يوم أمس، لتسجل أدنى مستوى في شهر عند 2013 دولار للأونصة، قبل أن تنعكس حركة السعر لأعلى لتسجل اليوم أعلى مستوى عند 2040 دولارا للأونصة.

الآن يحاول السعر كسر منطقة المقاومة عند 2040 – 2050 دولار ثم استهداف مستوى المقاومة 2065 دولار ومن بعده المستوى الهام عند 2080 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

فقد أنهى التصحيح السلبي يوم أمس عند المستوى 3170 جنيه للجرام عيار 21 ليبدأ من هذا المستوى الارتفاع ويغلق جلسة الأمس عند 3220 جنيه للجرام، واليوم يحاول السعر الاستمرار في الارتفاع مع ترقب لحركة الأونصة العالمية.

بشكل عام كان التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب خلال فترة التصحيح التي شهدها، وفي حال استقر السعر على الصعود بشكل واضح يستهدف المستوى 3300 جنيه ثم أعلى مستوى سجله عند 3330 جنيه للجرام.