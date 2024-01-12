احذر صقيع «طوبة».. نصائح للحفاظ على المحاصيل الزراعية في الشتاء

بدأ شهر طوبة المعروف ببرودته القارسة منذ الـ9 من يناير ويستمر 30 يوما، ويستعد المواطنون دوما مواجهة الصقيع خلال أيامه، سواء في حياتهم اليومية أو الطرق المتبعة من قبل المزارعين للحفاظ على الزرع والنباتات.

ويستعرض الوطن عدة نصائح للمواطنين من بينهم المزارعين لمواجهة صقيع طوبة خلال سطور التقرير التالية:

احذر صقيع «طوبة».. مرشد زراعي يقدم نصائح للمزارعين:

قال الدكتور علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ: نعيش الأيام الحالية برودة قارسة محذرا من صقيع طوبة مناشدا اتباع النصائح التالية لمواجهة البرودة القاسية.

طرق مواجهة الصقيع في طوبة

- على الأشخاص ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لاتقاء ما قد تسببه البرودة القاسية.

- تناول المشروبات الدافئة وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي وفيتامين د، وتناول الأطعمة التي تساعد على دفء الجسم مثل شوربة العدس.

- الحفاظ على نظام المناعة لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي ونزلة البرد، والحفاظ على النظافة الشخصية مع النوم لمدة كافية لراحة البدن.

- اتباع المزارعين النصائح سابقة الذكر للحفاظ على صحتهم أثناء التعامل في الحقل.

نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل الزراعية

- أجواء طوبة مناسبة في برودتها لأشجار الزيتون والثمار المتساقطة، وتعرضها للبرد صحي وجيد.

- حرص المزارعين على متابعة القمح وتعرضه للبرودة، حيث يزهر المحصول خلاله.

- البسلة المبكرة والفول يزهر خلال الشتاء.

- تعرض البطاطس لأجواء البرودة خلال طوبة يساعد على تحجيمها الطبيعي وكذلك الثوم والبنجر والبصل، لذا على المزارعين متابعة الزراعات جيدا وتعريضها للبرودة.

- يجب على المزارع تفادي البرودة الشديدة، لأنها تعود بسلبيات على بعض النباتات خاصة أشجار المانجو.