7 نصائح للمزارعين لحماية المحاصيل من الصقيع في الشتاء.. تعرف عليها

تتأثر النباتات والمحاصيل الزرعية بدرجات الحرارة فبعضها يحتاج لانخفاض درجات الحرارة لينمو، والبعض يحتاج لارتفاع درجات الحرارة، مما يجعل التغير المناخي يؤثر عليه سلبا، إذ تعاني النباتات خاصة بفترة النمو الأولى من حساسية للانخفاض المفاجئ بدرجات الحرارة أو الارتفاع المفاجئ، تؤثر على جودة إنتاج المحاصيل.

ومع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة الراهنة، تقدم «الوطن» بالسطور التالية نصائح للمزارعين لحماية النباتات والمحاصيل من مخاطر انخفاض درجات الحرارة.

تأثير انخفاض درجات الحرارة على الزراعة

قالت أسماء رأفت، مهندسة زراعية لـ«الوطن»: حاليا المزارعون بموسم المحاصيل الشتوية والتي رغم احتياجها لانخفاض درجات الحرارة ولكن ذلك بنسب محددة تجاوزها يضر بالمحصول، فضلًا عن حاجتنا لزراعة المحاصيل المعتدلة أيضا، مما يؤثر على جودة المحصول وعمر النبات ومدى إنتاجه، فالقمح مثلا يحتاج للبرودة بأوقات محددة بفترة زراعته، وكذلك الزيتون والفاكهة ولكن يتضرروا من البرودة بتوقيتات أخرى.

7 نصائح لحماية المحاصيل من انخفاض درجات الحرارة

ونصحت «رأفت»، المزراعين بتطبيق 7 نصائح لحماية محاصيلهم من الانخفاض المفاجئ بدرجات الحرارة منها:

- زراعة أصناف تقاوي لديها قدرة أكبر لتحمل التغيرات المناخية، مع استخدام طريقة ري مناسبة للتغير المناخي.

- التسميد المناسب وفقا لعمر النبات دون زيادة أو نقصان مما يجعله قويا ويقاوم التغيرات.

- عدم التعطيش للنباتات أوالري في أوقات الظهيرة، والالتزام بالقدر المناسب للمياه.

- المراقبة المستمرة لنمو النباتات ومتابعة التغيرات التي تحدث والإبلاغ الفوري للإرشاد الزراعى عند حدوث أي طارئ، خاصة عند زراعة بطاطس أو فراولة أو طماطم حيث تتأثر كثيرًا بتغيرات درجات الحرارة.

- عمل مصدات رياح مناسبة بالأماكن المعرضة لانخفاض درجات الحرارة مع رياح يصاحبها أتربة لحماية النباتات والأعواد.

- مكافحة الأمراض والرش بالكبريت الزراعي بالأوقات المناسبة أو كلما احتاج الأمر، وتطهير المصارف الزراعية.

- الاتجاه إلى الزراعة المحمية للمحاصيل إن أمكن ذلك.

توفير السماد والتقاوى المناسبة

وأوضح سيد الشندويلي نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن النقابة بالتعاون مع الإرشاد الزراعي توفر الأصناف المناسبة لطبيعة التربة والمناخ مع توفير المبيدت والأسمدة، ويمكن للمزارع الحصول عليها من الوحدة الزراعية التابع لها، كما يمكن طلب المرشد الزراعي حال ظهور أي علامات غريبة على المحصول.