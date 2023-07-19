نصائح للمزارعين لتجنب تأثير الموجة الحارة على المحاصيل وزيادة مياه الري

قال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الموجة الحارة تؤثر على المحاصيل الحقلية، خاصة الخضروات والفاكهة، إضافة إلى تأثيرها في زيادة استهلاك المياه، إذ إن الموجة الحارة تؤدي لتبخر المياه من سطح الأرض ومن جسم النبات وأوراقه، وهو ما يزيد من استهلاك المياه للحفاظ على إنتاجية المحاصيل.

الموجة الحارة وراء ارتفاع أسعار الطماطم والفاصوليا الخضراء

وأضاف نور الدين، في حديثه لـ«الوطن»، أن هناك بعض الحاصلات تصاب بالشلل في حبوب اللقاح خاصة الفاصوليا الخضراء والطماطم، فهذان المحصولان تتأثر إنتاجيتهما بشدة مع الموجة الحارة، كونهما لا يصدر عنهما إنتاجا جديدا، نتيجة الحرارة العالية، وهو ما ينتج عنه وقوف حبوب اللقاح عاجزة عن النمو، كاشفًا عن أن هذا الأمر وراء ارتفاع أسعار الفاصوليا والطماطم وقلة جودتها في أواخر شهر يوليو وطوال شهر أغسطس.

القرعيات

وأوضح أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن درجات الحرارة العالية تؤثر كذلك على القرعيات كافة، منها الخيار والكوسة والكانتلوب والبطيخ، إذ إن ارتفاع درجات الحرارة تصيب هذه المحاصيل بالأمراض الفطرية، خاصة مرض يسمى بالبياض الدقيقي، الذي يصيب أوراق القرعيات ويصيبها بالتلف.

تساقط الفواكه قبل النضج نتيجة الجفاف

ولفت الأستاذ بكلية الزراعة، إلى تأثر فواكه بارتفاع درجات الحرارة كالكمثرى والمانجو التي تتساقط نتيجة الحرارة قبل أن تصل للنضج، بعد أن تجف هذه الثمار على أوراقها، نتيجة تعرضها للجفاف والحرارة الشديدة والتبخير العالي، كما أن التبخر يجعل الهواء الساخن يجفف أوراق النبات رغم احتفاظها بلونها الأخضر.

الري الليلي وتقريب فترات الري

وشدد أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على ضرورة أن يكون الري ليلا، بعيدًا عن الحرارة الشديدة، متابعًا «النبات وقت الموجات الحارة والحرارة الشديدة بيكون بينهج ومحتاج هواء يتنفسه بسرعة زي لاعب الكرة بيبقى بينهج ومحتاج الهواء فالجذور بتستنزف كل الهواء اللي في الأرض، فبلاش إنت تروي بقى في الحر ده وتطرد الهوا إيلي بتتنفسه الجذور يتخنق علطول والنبات يذبل، فاستنى لما الجو يهدى، وما ترويش غير من المغرب لغاية تاني يوم الصبح، وبعد الساعة 10 يكون موقف أي ري لكل الحاصلات».

تقريب فترات الري

وأشار نور الدين، إلى أن هناك بعض المحاصيل تكون عيدانها ضعيفة بفصل الصيف، مثل الأرز والسمسم، كما أن الذرة من المحاصيل التي تتسم بالحساسية خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على ضرورة تقريب الفترة بين الريات، لتكون كل 3 أيام بدلًا من كل أسبوع، حتى لا يصاب النبات بالذبول وقد يؤدي إلى موت النبات نهائيًا.

النباتات الورقية

كما أن بعض النباتات المزودة بالعديد من الأوراق تتسبب الحرارة الشديدة في جفاف أوراقها، أي أن يكون النبات قائما ولونه أخضر، لكنه مثل «الدريس»، وبمجرد الإمساك به يكون هشا ويتفتت مثل النعناع الناشف، بحسب ما أكده أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة.

وأشار في نهاية حديثه، إلى تأثر كافة الخضروات الورقية بارتفاع درجات الحرارة مثل ورق العنف الذي يجف ويصاب بالتليف، والملوخية، إذ أن كافة المحصولات التي تكون بها نسبة الرطوبة أكثر من 70% إلى 90% كما هو الحال بأغلب الخضروات والفاكهة تتأثر كثيرًا بعد أي موجة حارة.