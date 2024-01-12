دعاء أول ليلة من رجب والأعمال المستحبة.. احرص على ترديده

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة دعاء أول ليلة من شهر رجب، نظرًا لكون هذا الشهر واحدًا من الأشهر الحرم، وفيه الكثير من الخير والبركات، وعلى العبد أن يحسن استغلال هذا الشهر المبارك، حتى ينال من ثوابه، وذلك من خلال الإخلاص في العبادة والإكثار من الصلاة والصوم وغيره من الأفعال الخيرة.

دعاء أول ليلة من رجب

وعن دعاء أول ليلة من رجب، فإن هناك العديد من الأدعية التي يمكن للعبد أن يستعين بها خلال هذه الليلة المباركة، وكانت دار الإفتاء أشارت إلى بعض الأدعية المستحبة في تلك الليلة عبر منشورات مختلفة نشرتها على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال: اللهم اجعلني من المقبولين في شهر رجب وشعبان وبلغني رمضان المبارك، واعذني فيه من فواحش الذنوب والآثام، ووفقني فيه إلى كل عمل صالح وجنبني في كل قول زور وفعل فاحشة.

الإكثار من الصيام خلال شهر رجب

وكانت أوضحت دار الإفتاء المصرية في أحد فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن شهر رجب من الشهور المباركة التي على المواطن أن يستغلها لينال ثوابها، وهناك العديد من الأفعال المستحب اتباعها والحرص عليها خلاله، ومنها صيام التنفل، فالإكثار من الصيام خلال رجب من الأمور التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن دعاء أول ليلة من رجب، فتعتبر الأدعية المقبلة من الأدعية المستحبة خلال هذا الشهر المبارك، وهي:

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

- اللهم ارزقني في هذا الشهر المبارك ايمانا راسخا ويقينا صادقا وعبادة خالصة وطاعة مخلصة.

- اللهم إني أسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفتح لي أبواب رحمتك وأن تيسر لي أسباب مغفرتك وأن تجعلني من عبادك الصالحين المقبولين.