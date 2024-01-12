5 معلومات عن الأمطار الرعدية والعواصف في شهر طوبة.. تحذير من برودة الطقس

قال الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، إن هناك ظواهر جوية متعددة في شهر طوبة منها سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء، وعواصف رعدية، حيث تحدث الأمطار الخاملة دون التوقعات في أوقات متفاوتة أو بشكل متواصل وهي شديدة الأمطار والبرق والرعد والرياح معا.

5 معلومات عن شدة الأمطار بشهر طوبة.. احذروها

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا نقدم 5 معلومات عن غزارة وشدة الأمطار وتوقيتها خلال شهر طوبة، التي تهم المواطنين في محافظات مصر وهي كالتالي:

- تبدأ الأمطار الشديدة مع حلول اليوم السادس من شهر طوبة حتى الـ21 من الشهر ذاته، وتكون غزيرة مع ساعات الفجر، أو أثناء سطوع نسبي للشمس خلال فترات النهار.

- شدة أمطار في شهر طوبة ترتكز على السواحل الشمالية ومحافظات وجه بحري، وقد تُمطر بشكل متواصل أو متفرقة.

- تشهد تلك الفترة من شهر طوبة تقلبات وأمطار على مدار الأسبوع، ورياح وسحب وغيوم، ورعد وبرق، في توقيت واحد.

- كما تشهد تلك الفترة من شهر طوبة انتشار كبير للكتل الهوائية شديدة البرودة على المحافظات الساحلية، التي تقع علي مياه البحر الأبيض المتوسط.

- ترتفع خلال تلك الفترة حركة الأمواج في مياه البحر الأبيض المتوسط لنحو 4 أمتار نظراً لسرعة الرياح العاصفة.

البرق والرعد الشديد

وأشار أن الأمطار تكون حدتها خلال الفترة السابق ذكرها التي تستوجب تجنب تلامس الأعمدة الكهربائية، أو المعادن المكشوفة، أو لبس الحلي، نظراً لشدة البرق والرعد بها، وهو الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.