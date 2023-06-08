برق ورعد في محافظات الجمهورية مع توقع أمطار خلال الساعات المقبلة (صور)

تشهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار في الطقس مصحوبا ببرق ورعد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحة «فيس بوك» خاصتها، عن تأثر القاهرة الكبرى، شمال الصعيد والدلتا بالسحب الرعدية، هذا بالإضافة إلى توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

سطوع برق ودوّي رعد في بعض المحافظات

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في المحافظات خلال ساعات اليوم الخميس، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك، إذ تشهد عدد من المحافظات حالة من عدم استقرار الطقس مع سطوع برق ودوّي رعد في السماء، مع تساقط أمطار على بعض أنحاء الجمهورية متفاوتة الشدة.

سرعة الرياح تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة إذ تسجل الدرجة الصغرى 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى توقع سرعة في اتجاه الريح شمال-شمال شرق بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كيلومترا/ساعة مع سيادة طقس غائم الأجواء مع ارتفاع نسبة الرطوبة وقد تسجل 49%.

انخفاض درجة الحرارة ليلا

وأشارت الأرصاد إلى تكاثر السحب الرعدية خلال الساعات المقبلة، مع فرصة سقوط أمطار على الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، مع توقع عدم استقرار الطقس وتفاوت درجات الحرارة وتتغير درجة الكبرى ما بين 35 درجة وحتى 40 درجة، فيما تسجل الدرجة الصغرى ما بين 23 درجة وحتى 25 درجة مئوية إذ تنخفض ليلا مقارنة بدرجات الحرارة نهارا.

سرعة اتجاه الريح

وشهدت سماء محافظة الشرقية سطوع برق ودوّي رعد، وتساقطت أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى خفيفة في الشرقية والمنيا وبعض مناطق في الجيزة والقاهرة الكبرى مع سرعة الرياح ببعض المحافظات مع بداية اليوم الخميس ببعض المناطق.