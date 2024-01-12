ماجد عبد الفتاح: الاحتلال الإسرائيلي حاول التنصل من جرائمه أمام «العدل الدولية»

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنَّ الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية اليوم، شهدت محاولات مستميتة من جانب إسرائيل لنفي التهم الدامغة التي سنَّدتها أمس، جنوب أفريقيا بمنتهى الوضوح.

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ محاولات إسرائيل للتنصل من التهم الموجهة إليها، استند إلى جوانب بعضها إجرائي والبعض الآخر موضوعي، والغرض محاولة إلقاء اللوم على «حماس»، مدّعية أنَّ المقاومة هي التي بدأت العملية يوم 7 أكتوبر.

الاحتلال الإسرائيلي يحاول الهرب من جرائمه في غزة

وتابع مندوب الجامعة العربية: «دولة الاحتلال تعمدت خلال المحاكمة، تجاهل أنَّ ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لم تبدأ من يوم 7 أكتوبر، وإنما قبل ذلك، لتبرر جرائمها وأنها للدفاع عن النفس».

واستطرد: «إسرائيل لم تنجح في الرد على كل الادعاءات المقدمة بحقها من جنوب إفريقيا، والأخيرة لا تزال متفوقة في العرض الذي قدمته بالأمس، بكافة الحجج والأدلة والبراهين والشرائط والمستندات، وجميع ما جرى تقديمه في هذه القضية».

وقال إنَّ المتوقع في سير المحاكمة اليوم، وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، أنه يحق لها إصدار ما يطلق عليه «الأوامر الوقتية» التي تصدر ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع، ووفقا لسوابق المحكمة مثل قضية «البوسنة والهرسك»، التي صدرت بعد 19 يومًا وقضية أوكرانيا صدرت بعد عشرين يوم.