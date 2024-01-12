انتهاء فعاليات اليوم العلمي الأول للزمالة المصرية طب الأطفال في مطروح

أعلنت مديرية الصحة في مطروح تنظيم اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة مطروح تحت إشراف الدكتورة غادة عزت منسق الزمالة بمطروح فعاليات اليوم العلمي الأول للزمالة المصرية لتخصص طب الأطفال بقاعة تدريب صحة المرأة بمستشفى مطروح العام، بحضور المشرف العلمي الأستاذ الدكتور أشرف عياد دكتوراه طب الأطفال جامعة الإسكندرية ورئيس قسم الأطفال بالمعهد القومي بدمنهور وأستاذ مساعد طب الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، والمناعة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية والمشرف العلمي للبورد المصري بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

رفع مستوى أطباء الأطفال في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، اليوم، إن هذا التدريب مخصص لأمراض الأطفال ويأتي في إطار سعي اللجنة العليا للتخصصات الصحية الزمالة المصرية تحت إشراف ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبقيادة الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا ورؤيته في تطوير تدريب الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية والنهوض بالأطباء إلى أعلى مستوى، في اهتمام ومتابعة الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح.

3 محاضرات في طب الأطفال

وشرح الدكتور أشرف عياد خلال تدريب متدربي الزمالة المصرية في تخصص طب الأطفال، ثلاثة محاضرات تحت عنوان Bronchiolitis، Fever without origin، Myth of breast feeding، وجري استكمال واعتماد كتاب الأنشطة «log book»، وتسجيل اليوم العلمي بالكتيب.

الأطفال المبتسرين

وشارك في فعاليات الدورة الدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفى الأطفال التخصصي، والدكتورة إيمان جمعة أخصائي طب الأطفال ومسؤول الحضانات بالمديرية، والدكتورة أماني الشيمي مدربة الزمالة بمستشفى الأطفال، والدكتورة تيسير السوداني مدربة الزمالة بمطروح العام، ولفيف من متدربي الزمالة في أمراض أطباء الأطفال، كما قام الأستاذ الدكتور أشرف عياد بزيارة مستشفى الأطفال التخصصي ومتابعة الاستعداد لاعتماد أقسام الأطفال المبتسرين وعناية الأطفال على أرض الواقع تسهيلا على المتدربين من أطباء الزمالة وفى سبيل تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي مطروح.

العناية المركزة للأطفال

وتابع الدكتور أشرف عياد حالات العناية المركزة للأطفال ومناقشة الحالة الصحية للحالات وبروتوكول العلاج مع الأطباء، وجرى مناظرة وفحص حالة طفلة تبلغ من العمر 55 يوما تعانى من التهاب رئوي حاد، وكذلك عيب خلقي بالقلب، وأشاد ببروتوكول العلاج والخدمة الطبية المقدمة لها.