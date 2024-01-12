تدريب 35 من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فعاليات ورشة عمل لتدريب 35 من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية ومسؤولي الجيومكانية بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والمدن على تطبيق اللوائح والقوانين في إنهاء المتأخرات ومنظومة خدمات المحليات، التي عُقدت بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وحاضر فيها أحمد سعيد عجلان، مدير الجيومكانية بالمحافظة، وسماح فؤاد، عضو الإشراف العام على المراكز التكنولوجية.

شرح شاشة المتغيرات المكانية الخاصة بالمركز التكنولوجي

تناولت ورشة العمل شرح شاشة المتغيرات المكانية الخاصة بالمركز التكنولوجي «الإدارة الفرعية، والإدارة المركزية»، والتكامل بين المركز التكنولوجي والجيومكانية، والجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتطوير لمنظومة المحليات وتفعيل الكتاب الدوري 76 لسنة 2023، وإنهاء المتأخرات بالنسبة للإدارة الفرعية والإدارة المركزية، وشرح الكتب الدورية واللوائح والتقارير التي تخص طلب المتغيرات المكانية كود 621 بالمنظومة، وتطوير خدمات المحليات.

وتوضح ورشة العمل بعض المعوقات التي تواجه موظف الشباك بالمركز التكنولوجي والإدارة الفرعية، واختيار العنوان من خلال المنظومة وليس من خلال بطاقة الرقم القومي، مع توضيح كتابة الغرض من ملئ النموذج لتسهيل عمل الإدارة المركزية في معرفة بيانات الشهادة الخاصة بالمواطن.

تدريب 35 من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ الهدف من ورشة العمل هو تدريب 35 من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية ومسئولي الجيومكانية بالديوان العام والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التي نظمتها وحدة الجيومكانية والإشراف العام على المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة؛ ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المنظومات والإدارة من خلال تدرب المسئولين والموظفين وإطلاعهم على المستجدات لمواكبة التطورات الجارية.