أسعار الغسالات الأوتوماتيك 10 كيلو في الأسواق.. اختار المناسب ليك

تختلف أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بحسب الإمكانات المتاحة، وكلما زادت إمكاناتها كلما تهافت العملاء على شرائها، الأمر الذي يجعل شركات الأجهزة الكهربائية يتنافسون في إنتاج أفضل جودة بأقل سعر ممكن، وتعد غسالات الملابس من أكثر الأجهزة التي تحرص السيدات على انتقائها بعناية، بعد التأكد من احتوائها على أنظمة تعمل على نظافة الملابس الخاصة بهم، فضلًا عن تلك الأجهزة التي توفر لهم كافة سبل الراحة، مثل تلك التي تحتوي على مجفف للملابس، الأمر الذي يجعل ربات البيوت يهتمون بمعرفة أسعار الغسالات الأوتوماتيك 10 كيلو و7 كيلو وغيرها من الأحجام الأخرى.

وتعد الغسالات الأوتوماتيك من أكثر الغسالات طلبا في السوق المصري، إذ تفضل الكثير من السيدات الغسالات الأوتوماتيك نظرا لكونها من أفضل الغسالات في تنظيف الملابس، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الغسالات الأوتوماتيك 10 كيلو، وفق المواقع الرسمية الخاصة بشركات الأجهزة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الغسالات الأتوماتيك 10 كيلو

وجاءت أسعار الغسالات الأوتوماتيك 10 كيلو، كالتالي:

- غسالة ملابس أوتوماتيك انفرتر بيكو بمجفف، 10 كجم، رمادي - BWD10640MCI: يصل سعرها إلى 35649 جنيها.

- غسالة أوتوماتيك تحميل أمامي هاير 10.5 كجم مع مجفف 6.5 كجم: يصل سعرها إلى 32 ألف جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك كريازي تحميل أمامي، سعة 10 كيلو، ابيض - KW1210: يص سعرها إلى 20399 جنيها.

أسعار الغسالات الأوتوماتيك LG

- غسالة ملابس أتوماتيك ال جي فيفاتشي بمجفف، تحميل أمامي، 10.5 كيلو، أسود- F4V9RCP2E: يصل سعرها إلى 49500 جنيها.

- غسالة ملابس أتوماتيك ال جي فيفاتشي، تحميل أمامي، 10.5 كيلو، فضي- F4V5RYP2T: يصل سعرها إلى 43 ألف جنيها.

- غسالة ملابس تحميل أمامي من ال جي F4V5RYP2T، 10 كجم - فضي، 10.5 كيلوجرام: يصل سعرها إلى 38960 جنيها.

- غسالة ملابس تحميل أمامي بمجفف من ال جي F4V9RCP2E، 10 كجم أسود: يصل سعرها إلى 44999 جنيها.

- أسعار الغسالات الأوتوماتيك 8 كيلو- غسالة ملابس ال جي تحميل أمامي، 8 كيلو، اسود - F2T2TYM1S : يصل سعرها إلى 28999 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك بيكو فري ستاندينج، تحميل أمامي، 9 كيلو، موتور انفرتر، فضي - WTX 91232 XMCI : يصل سعرها إلى 25 ألف جنيها.

- غسالة ملابس انفرتر ال جي، 21 كجم، ستانلس ستيل فضي - F0P2CYV2T: يصل سعرها إلى 57999 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك ال جي تحميل أمامي، 20 كجم مع مجفف، موتور انفرتر، فضي - F0L2CRV2TC: يصل سعرها إلى 64999 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك ال جي تحميل امامي بمجفف، 15 كجم، موتور انفرتر، فضي - F0L9DGP2S: يصل سعرها إلى 55999 جنيها.

- غسالة ملابس أتوماتيك ال جي فيفاتشي، تحميل أمامي، 10.5 كيلو، فضي- F4V5RYP2T: يصل سعرها إلى 43 ألف جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك بيكو تحميل أمامي، 9 كجم، موتور انفرتر، أسود - B3WFU50940BCI: يصل سعرها إلى 25400 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك بيكو تحميل امامي، 8 كجم، موتور انفرتر، أسود - WTV 8612 XBCI: يصل سعرها إلى 22900 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك ال جي تحميل أمامي، 15 كجم، موتور انفرتر، أسود - F0L9DYP2E: يصل سعرها إلى 49500 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيك كريازي، تحميل أمامي، 9 كيلو، رمادي - KW1209: يصل سعرها إلى 19800 جنيها.

- غسالة ملابس انفرتر ال جي، 21 كجم، ستانلس ستيل فضي - F0P2CYV2T: يصل سعرها إلى 58 ألف جنيها.

وتتميز الغسالات الأوتوماتيك بإمكانية إجراء دورة تنظيف للغسالة للحفاظ على نظافة الغسيل عند وضعه في الغسالة لتنظيفها من بقايا المسحوق المتبقية من دورات الغسيل السابقة، وحتى لا تتأثر قطع الملابس بها.