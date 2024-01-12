وصول أحمد فريد ومحمد سليمان وهاجر الشرنوبي مؤتمر «وبينا ميعاد»

وصل منذ قليل، كل من الفنان أحمد فريد، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي للمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» والمقرر عرضه على شاشة قناة dmc ومنصة watch it.

ويتناول المسلسل العلاقات الاجتماعية بين العائلات والأسر المصرية، وعن علاقة الآباء والأبناء ومشكلاتهم الحياتية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، صبري فواز، هاجر الشرنوبي، بسمة، محمد سليمان، وعدد كبير من النجوم الشبابية، من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.

ومن المقرر أن ينطلق عرض أولى حلقات المسلسل السبت المُقبل عبر شبكة قنوات DMC، بالإضافة لمنصة WATCH IT، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول حيث كان يتناول العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، والعلاقات العاطفية بأنواعها، بحانب علاقات الأبناء مع الآباء، وهذا ما جذب عدد كبير من الجمهور لمتابعة المسلسل، والمطالبة بجزء ثان.