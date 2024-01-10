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تفاصيل مشاركة صبا الرافعي بالجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»

كتب:

أميرة عزالدين
08:58 م | الأربعاء 10 يناير 2024
صبا الرافعي

صبا الرافعي

تنتظر الفنانة صبا الرافعي عرض مسلسلها الجديد «وبينا ميعاد 2»، والمقرر عرضه في الأيام المقبلة عبر منصة watch it، ومجموعة قنوات Dmc.

تفاصيل مشاركة صبا الرافعي بمسلسل «وبينا ميعاد 2»

وتجسد صبا، خلال الأحداث شخصية مهندسة ديكور تدعى دينا، وتلعب دورًا محوريًا بالأحداث، والذي سيكون مفاجأة للجمهور، ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وآخرون من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.

صبا الرافعي تطرح أغنية جديدة

من ناحية أخرى، تستعد صبا لطرح أغنية جديدة في الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلماتها، وشاركت صبا بعدد كبير من الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية من بينها مسلسل ملف سري، اللي مالوش كبير، إجازة مفتوحة وغيرها.

 

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بقلم أميرة عزالدين