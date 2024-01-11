تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من «وبينا ميعاد».. قبل عرض الجزء الثاني

ينطلق السبت المقبل، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، عبر شبكة قنوات DMC، بالإضافة لمنصة WATCH IT، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا جماهيريا كبيرا، وطالب الجمهور صناع العمل بضرورة عمل جزء جديد لتعلقهم بالعمل، وتناوله العلاقات الاجتماعية بشكل واقعي قريب من الأسر المصرية، إلى جانب العلاقات العاطفية غير الصحيحة «توكسيك»، بالإضافة لعلاقات الأبناء مع الآباء، وقبل ساعات من انطلاق الجزء الثاني، ويستعرض «الوطن» نهاية الجزء الأول وأبرز أحداثه، حيث شهدت نهاية الجزء الأول عدة أحداث مثيرة.

أبرز أحداث الحلقة الأخيرة

عودة «نادية» والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا، إلى «حسن»، والذي يجسده الفنان صبري فواز، بعد قراراهما بالتصالح والعودة لبعضهما، خاصة مع تغلب عاطفتهما عليهما.

مصالحة «نادية» لزوجة أبيها «جميلة»، والتي تجسدها الفنانة نادية رشاد، بعد سنوات طويلة من القطيعة بينهما، لظنها أن والدها ظلمها وظلم والدتها بزواجه مرة أخرى، لتقرر التصالح مع الماضي وأن تسامح والدها، وتسمح لزوجة أبيها بزيارة قبره لأول مرة منذ وفاته.

استقرار العلاقة العاطفية بين «هبة» والتي تجسدها الفنانة هاجر الشرنوبي، و«إيهاب»، والذي يجسدها الفنان خالد أنور، بعد اختلاف كبير في وجهات النظر بينهما، والتي أدت للعديد من المشكلات بينهما بشكل مستمر.

قدم المسلسل إهداء خاصا لمحافظة الإسكندرية، ليس فقط لأنها عروس البحر المتوسط، ولكن لأنها مدينة الحب والجمال، وشهدت على بداية علاقة الحب بين بطلي الحب بعد أن جمعتهما الصدفة بها.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل بين عائليتن وهما عائلة «نادية»، والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا، حيث طلقها زوجها وترك لها 4 بنات وهن في سن المراهقة، وعائلة «حسن»، والتي يجسدها الفنان صبري فواز، وتوفيت زوجته وتركت له أيضًا 4 أولاد بنفس السن، لبتدأ أحداث المسلسل في التطور وتجمع الصدفة العائلتين وتتطور العلاقات بينهما.

أبطال المسلسل

ويشارك فى بطولة مسلسل «وبينا ميعاد» كل من صبري فواز، شيرين رضا، هاجر الشرنوبـي، يوسف الكدواني، خالد أنور، مدحت صالح، بسمة، محمد سليمان، نادية رشاد، وآخرين، من تأليف واخراج هاني كمال وانتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

مواعيد عرض المسلسل

وينطلق عرض المسلسل يوم السبت المقبل على شاشة DMC، على أن يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساءَ.