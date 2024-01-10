مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد 2».. يبدأ السبت المقبل

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «وبينا ميعاد»، تنطلق أولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل السبت المُقبل على قناة «دي إم سي»، وذلك وفقا لما أعلنته القناة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وأعلنت شبكة قنوات «دي إم سي»، عرض الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول، وذلك من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في الثامنة مساءً.

تفاصيل مسلسل «وبينا معاد»

ودارت أحداث الجزء الأول من العمل حول عائلة «حسن» وعائلة «نادية»، ويملك كل منهما عددا من الأبناء، ثم تبدأ الأحداث بعد قرار زواجهما، ونرى كيف يتعامل الأبناء مع ذلك القرار.

ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بالإضافة إلى الأبطال الشباب؛ أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب وهاجر الشرنوبي، وآية سليم.