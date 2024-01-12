ندوة لتوعية الشباب بطريقة المذاكرة الصحيحة قبل الامتحانات في سوهاج

نظمت أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية لطلاب الجامعات تحت عنوان «كن مستعدًا» لتوعية الشباب بطريقة الاستذكار الصحيح والمذاكرة الصحيحة، وكيفية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الحالي، برعاية المهندس محمد عويضة، أمين الحزب.

ندوة تثقيفية لاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الحالي

حاضر في الندوة الدكتور عنتر عبد العال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج والأمين المساعد للتدريب والتثقيف بالحزب، الذي تحدث عن أهمية النجاح في حياة الفرد، وأهمية لخدمة المجتمع والوطن، موضحًا الدراسات التربوية والنظريات العلمية في طرق الاستذكار السليم، وكيف يقوم المخ بتخزين المعلومة لحين استردادها.

إفادة الشباب بسوهاج

من جانبه أكد المهندس محمد عويضة، أمين حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أنه في إطار توجيهات الأمانة المركزية للحزب، وأيماناً بأهمية الندوات التثقيفية وورش العمل المختلفة في إفادة الشباب وطلاب الجامعات مما يساعد في تشكيل الوعي السليم، نظم الحزب العديد من الندوات التثقيفية خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد حسن، أمين الشباب بالحزب، إن ندوة اليوم تأتي في إطار خطة الحزب للتجهيز لمجموعة من الأنشطة والندوات التي تستهدف شباب المحافظة خلال الفترة القادمة بالإضافة لإعداد مجموعة الأنشطة التي سيتم الكشف عنها تباعًا.