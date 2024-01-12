جدول مواعيد القطار الروسي من القاهرة إلى الصعيد 2024

تٌوفر هيئة السكك الحديدية خلال فترة الصباح والمساء مواعيد قطارات الصعيد الروسي، المكيف وديناميكي التهوية سواء بالذهاب أو العودة لتكون متوفرة على مدار اليوم، وتنساب احتياجات المواطنين، الراغبين بالوصول لوجهتهم صباحا لقضاء أعمالهم، أو مساءا.

مواعيد قطارات الصعيد الروسي

تنشر «الوطن»، لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة مواعيد قطارات الصعيد الروسي بالذهاب والعودة من وإلى محطة رمسيس وأماكن توقفها وفقا لهيئة السكك الحديدية كالتالي:.

مواعيد قطارات الصعيد الروسي من القاهرة لمحافظات الصعيد

-قطار رقم 974 روسي ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة الأقصر موعد قيام الساعة 5.30 صباحا.

-قطار رقم 1006 روسي ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة سوهاج موعد قيام الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 80 روسى مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام الساعة 8.30 صباحا.

-قطار رقم 1004 روسي مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام الساعة 9.30 صباحا.

-قطار رقم 160 روسي مكيف اتجاه القاهرة الأقصر موعد قيام الساعة 12.15 ظهرا.

-قطار رقم 972 روسي ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة أسيوط موعد قيام الساعة 2.20 ظهرا.

-قطار رقم 188 روسي ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة أسوان موعد قيام الساعة 6.00 مساء.

-قطار رقم 1014 روسي ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة أسوان موعد قيام الساعة 6.50 صباحا.

-قطار رقم 1012 ديناميكي التهوية اتجاه القاهرة أسوان موعد قيام الساعة 8.20 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد الروسي من المحافظات للقاهرة

-قطار رقم 81 روسي مكيف اتجاه أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.

-قطار رقم 1013 روسي مكيف اتجاه أسوان القاهرة، موعد قيام الساعة 1.50 ظهرا.

-قطار رقم 833 روسي ديناميكي التهوية اتجاه أسوان القاهرة، موعد قيام الساعة 00.10 مساءا.

-قطار رقم 973 روسي مكيف اتجاه أسيوط القاهرة، موعد قيام الساعة 2.20 ظهرا.

-قطار رقم 165 ديناميكي التهوية اتجاه أسيوط القاهرة، موعد قيام الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 1010 ديناميكي التهوية اتجاه أسوان القاهرة، موعد قيام الساعة 00.05 مساءا.

محطات توقف قطارات الصعيد الروسى

وتتوقف قطارات الصعيد الروسي الديناميكية التهوية أو المكيفة سواء المتجهة من محطة رمسيس إلى المحافظات بالوجه القبلي، أو المتجهة من محافظات الصعيد لمحطة رمسيس، بمختلف المحطات على شريط السكة الحديد الرئيسية بالمحافظات، منها محطات «الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان» والمراكز الكبرى بالمحافظات والمحطات الصغرى بالقرى الكبرى.