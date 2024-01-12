«مياه سوهاج»: تشغيل غرفة الطوارئ والأزمات للتعامل الفوري مع أي مشكلات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بدء تشغيل غرفة الطوارئ والأزمات التي تم تجهيزها وفقا لأحدث التقنيات، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد يتعرض لها قطاع المياه بالمحافظة.

أجهزة حديثة في غرفة الطوارئ

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم مد غرفة الطوارئ والأزمات بأحدث الأجهزة وخدمة الإنترنت فائقة السرعة، لتحقيق التواصل الفوري والبث المباشر للأحداث الطارئة حين وقوعها، كما تم ربط غرفة الأزمات والطوارئ بغرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة سوهاج.

الخط الساخن لمياه سوهاج

يأتي ذلك بالإضافة إلى الربط الداخلي بالخط الساخن 125، وجميع قطاعات الشركة لتحقيق الترابط بين جميع المتعاملين في حل الأزمات، وتوفير المعلومات الصحيحة والفورية لاتخاذ القرار اللازم بشكل سريع، لحل جميع المشكلات في أسرع وقت ممكن.