وزارة الأوقاف تفتتح 4 مساجد في سوهاج

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة افتتاح 4 مساجد بينها 3 مساجد جديدة ومسجد صيانة في إطار إعمار بيوت الله عز وجل معنى ومبنى، مع إقامة أمسيات دينية وخطب ومقرأة للقرآن الكريم والصلاة على النبى عليه أفضل الصلاة والسلام، بمشاركة وكيل أوقاف سوهاج وعلماء الأوقاف بالمحافظة.

افتتاح 4 مساجد اليوم بسوهاج

قال الشيخ محمد حسني عبد الرحيم وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن» إن المديرية افتتحت اليوم 4 مساجد بمشاركة علماء المديرية.

- مسجد راتب باشا بالنغاميش بمركز دار السلام بحضور الدكتورمحمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج

- مسجد التقوى بمركز المنشأة بحضور الشيخ ياسر محمد عبداللاه، مدير إدارة المتابعة.

- مسجد النور المحمدي بمركز أخميم بحضور الشيخ محمد خلف الله، مدير الإدارة.

- مسجد الشيخ عامر بمركز المراغة بحضور الشيخ السيد أمين أحمد يعقوب، مدير الإدارة.

دور المساجد وأهميتها

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أن الافتتاح ضم أمسية وخطبة عن أهمية المساجد واتخاذ الزينة عند الذهب إليها.

وقال: «أهميةُ المسجدِ ومكانتُهُ في الإسلامِ.للمسجدِ أهميةٌ كبيرةٌ في الإسلام، فأوّلُ عملٍ قامَ بهِ الرسولُ ﷺ بعدَ الهجرةِ هو بناءُ مسجدِ قباءٍ ثُمَّ المسجدِ النبويِّ الشريفِ، ولعلَّ في ذلكَ إشارةً واضحةً لأهميةِ وجودِ المسجدِ في المجتمعِ الإسلامِي الناشئِ، ولقد انطلقتْ معالمُ الإسلامِ مِن المسجدِ، ليكونَ روضةً مِن رياضِ الجنةِ، شيخُهُ: مَن عقِمتْ الأرحامُ أنْ تأتِيَ بمثلِهِ مُحمدٌ ﷺ، وتلاميذُهُ: أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ والصحابةُ الأجلاءُ، وأمَّا موادُّهُ المقررةُ فهي الوحيُ السماويُّ الخالدُ، وأمَّا الشهادةُ المطلوبةُ للتخرجِ فهي أنْ تكونَ كلمةُ اللهِ هي العليَا، فبناءُ المسجدِ لم يكنْ على سبيلِ المصادفِةِ، ولم يكنْ مجردَ إشارةٍ عابرةٍ ،لكنهُ منهجٌ أصيلٌ، فلا قيامَ لأمةٍ إسلاميةٍ بغيرِ المسجدِ، أو قُلْ لا قيامَ لأمةٍ إسلاميةٍ بغيرِ تفعيلِ دورِ المسجدِ».