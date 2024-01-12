«العمل»: مشروع «مهني 2030» تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إنَّ الوزارة ستطلق صباح الاثنين المقبل مشروع «مهني 2030» برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي يأتي في إطار المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية وبمشاركة مجموعة من الوزراء وأصحاب أعمال وعمال أيضا.

وأضاف «خضر»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المشروع يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتعيين الشباب وتنمية مهاراتهم لتتلاءم مع سوق العمل في الداخل أو الخارج، وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة العمل: «المشروع فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بـ التعليم الفني وسينعكس بالإيجاب على مستقبل العمل المهني في مصر، ووزارة العمل لديها أرضية خصبة للغاية في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً لحرصها على التعامل مع مستجدات سوق العمل».

واستطرد: «وزارة العمل لديها 75 مركزا تدريبيا ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية، وستطلق قريبا 10 عربات تدريبية متنقلة بكافة المحافظات في إطار مبادرة حياة كريمة، وتمتلك الأدوات والآليات التي تؤهلها لتطوير هذا الملف لتلبية احتياجات سوق العمل».