وزارة الشباب تعلن توافر فرص عمل جديدة في القطاع الخاص.. مرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل للخريجين من الجنسين.

مؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أشعة ومعامل تحاليل كبرى.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنّها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة خاصة بالمطاعم، بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

تخصصات الوظائف بشركة مصر تومة

الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، كما يلي.

تطلب شركة للمطاعم شبابا للتعيين، في وظائف:

1. مدير مطعم

ويشترط خبره في مجال الفاست فود خبره (من 3 الى 5 سنوات)

2. مساعد مدير مطعم

و يشترط خبره في مجال الفاست فود خبره (من 3 الى 5 سنوات)

3. عضو فريق مطعم

بخبرات وبدون خبرات وتضم وظائف (مساعد شيف – ويتر ــ وأخرى )

4. دليفري

بخبرات وبدون، بشرط امتلاك ماكينة دراجة نارية أو بخارية - رخص سارية

مكان العمل:

المنصورة

متطلبات الوظيفة:

• خريجين (جميع المؤهلات)

• موقف واضح من التجنيد

• السن من 18 حتى 40 سنة

المميزات والحقوق:

• راتب عضو الفريق يبدأ من 3000 جنيه حتى 3500 جنيه لوظيفة عضو الفريق.

• راتب المدير يبدأ من 7000ج حتى 9000

• راتب الدليفري 3000 + خدمة على طلب متوسط الطلبات 20 لكل مندوب.

• توفير سكن للمغتربين

• ووجبة يوميا

• يوم إجازة في الأسبوع

• إجازات سنوية

• تأمين طبي خاص

- تأمين اجتماعي

• ترقيات

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/wdLPzYwzDP