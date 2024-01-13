«افرش شقتك بـ40 ألف جنيه».. مبادرة لمساعدة المقبلين على الزواج بالإسكندرية

أطلق مجموعة من شباب الإسكندرية مبادرة لبيع الأثاث المنزلي الكامل بأرخص الأسعار، إذ لا يتعدى سعر الثلاث غرف 40 ألف جنيه، في إطار رفع الضرر عن المقبلين على الزواج ومساعدتهم على شراء الموبيليا بجودة وأسعار على أد الإيد.

مبادرة تشجيع الشباب

يروى محمد جمعة شاب سكندري من أصل أسيوط لـ«الوطن»،: «فكرت أنا وشقيقي السيد جمعة وبعض الأصدقاء في مبادرة لمساعدة الشباب المقبل على الزواج، وخاصة الأثاث المنزلي، ولأننا مررنا بهذه الظروف فكان لا بد من التفكير في هذا الاتجاه من خلال تصنيع الأثاث وبيعه للشباب المقبل على الزواج بدون أرباحٍ كبيرة.

أقل من 40 ألف جنيه

ويضيف أحمد صقر، أحد المشاركين في المبادرة: قررنا الوقوف بجوار الشباب والبيع بأقل سعر ممكن حيث تبدأ أسعار غرف النوم، من 19 ألف جنيه، خشب زان، وأحدث الموديلات، وغرفة الأطفال بسعر 9 آلاف جنيه، والسفرة تبدأ من 7 آلاف جنيه، والركنة 9 آلاف جنيه، كما يوجد عرض 4 غرف متكاملة أقل من 50 ألف جنيه، والثلاث غرف أقل من 40 ألف جنيه، وهدفنا ليس تحقيق الربح بقدر رغبتنا في مساعدة الشباب لإتمام زواجهم».