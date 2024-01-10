أماكن فحص المقبلين على الزواج في قنا والأوراق المطلوبة

يسعى المقبلون على الزواج لاستخراج الشهادة الطبية، ويبحث الكثير من أبناء قنا من الفتيات والشباب، عن أماكن فحص المقبلين على الزواج في قنا، حتى يتمكنوا من استخراج أهم مستند لتوثيق عقد الزواج عند المأذون حيث يشترط الفحص الطبي للعروسين قبل التوثيق بشكل رسمي.

أماكن الكشف للمقبلين على الزواج بقنا

وترصد «الوطن» أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظة قنا 2024، وهي كالآتي:

١-مستشفى قنا العام بمدينة قنا.

2-مستشفى قوص المركزي في مدينة قوص.

3-مستشفى نقادة في طوخ بدائرة المركز.

4-مستشفى قفط التعليمي في مدينة قفط.

5-بالوحدة الصحة بقرية الصبريات في مركز دشنا

6مستشفى نجع حمادي العام بمنطقة بهجورة.

7مستشفى فرشوط في مدينة فرشوط.

8 مستشفى أبوتشت المركزي في مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا.

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج 2024 في قنا

وأكدت مديرية الصحة في محافظة قنا، أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024، هي:

١-بطاقة الرقم القومي للشخص المقبل على الزواج

2-صورة الرقم القومي للفتاة أو السيدة المقبلة على الزواج.

3-قسيمة سداد رسوم استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023.

وأكدت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، عبر موقعها الرسمي، أن الفحوصات الطبية، التي يجريها المقبلين على الزواج في محافظة قنا هي كالآتي:

١-السكر وارتفاع ضغط الدم، السمنة.

2-فيروس بي وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشري.

3-إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين.

وأكدت أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج 6 أشهر فقط من تاريخ إصدارها من الصحة.