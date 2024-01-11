10 أماكن لفحص المقبلين على الزواج في جنوب سيناء.. اعرفها

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء أماكن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، والتي تهدف إلى إعلان مصر خالية من الأمراض الوراثية والتشوهات التي قد تصيب الأجنة نتيجة هذا الزواج ولضمان جيل خال من أي مشاكل صحية.

تفاصيل المبادرة الرئاسية

وقال الدكتور أيمن رخا مدير هيئة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» إن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج انطلقت في 10 أماكن رئيسية، وتعمل يوميا في تمام الساعة 9:00 صباحا في نفس مواعيد عمل المراكز الثابتة التي تنطلق منها المبادرة.

التحاليل والكشوفات التي تتضمنها المبادرة

وأشار مدير هيئة التأمين الصحي الشامل إلى أن المبادرة تتضمن عدة فحوص طبية، بما في ذلك تحاليل وكشف عن الأمراض المعدية، للتأكد من خلو العروسين من الأمراض التي تؤثر على الإنجاب أو تشوه الأجنة. وتتضمن التحاليل "فصيلة الدم، تحليل فيروس سي، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وتحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم وتحليل الهيموجلوبين. كما تتضمن المبادرة خدمة المشورة والثقافة الصحية للمقبلين على الزواج، ويتم تحويل أي حالات يتم اكتشاف مرضها إلى المستشفيات التابعة لهم ليحصلوا على العلاج اللازم.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمحافظة جنوب سيناء

وتستعرض الوطن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمحافظة جنوب سيناء وهي كالأتي:

مدينة طور سيناء:

مركز طب الأسرة بالمنشية.

مركز طب الأسره بالجبيل.

مركز طب الأسره أبو صويرة.

مدينة راس سدر:

مركز طب الأسره برأس سدر

مدينة أبو زنيمة:

مركز طب أسرة أبو زنيمة

مدينة سانت كاترين :

مركز طب الأسره بالإسباعية

مدينة أبو رديس:

مركز طب أسرة العرايشية

مدينة دهب:

مركز طب أسره دهب

مدينة نويبع:

مركز طب أسرة نويبع

مدينة شرم الشيخ:

مركز طب أسرة الرويسات.