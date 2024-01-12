11 يوما يستحب صيامها في شهر رجب 2024.. مواعيدها وفضلها

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رجب المبارك، وهو من الأشهر الحرم التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتجديدًا لعلاقتهم بالله عز وجل، بالعبادات المختلفة، سواء بالدعاء أو الصيام أو ذكر الله تعالى، وذلك استغلالًا لهذه الأيام المباركة.

ويصل عدد أيام الصيام في شهر رجب إلى 11 يومًا، وذلك بصيام الأيام البيض، مع الاثنين والخميس من كل أسبوع.

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض يُستحب للمسلم في شهر رجب المبارك الإكثار من الصيام، فيستطيع صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهما سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما أنه يستطيع صيام الأيام البيض من كل شهر عربي، باستثناء شهر رمضان المبارك، وهي أيام 13 و14 و15 رجب لعام 1445 هجريًا، والتي تصادف على الترتيب الخميس 25 والجمعة 26 والسبت 27 يناير لعام 2024 ميلاديًا، وبذلك يكون هناك 11 يومًا يستحب صيامها في شهر رجب 2024.

فضل الأيام البيض

ويجب أن يحرص المسلم على صيام هذه الأيام حتى ينال فضل هذا الشهر المبارك، واتباعًا لسنة النبي الكريم، في صيام الأيام البيض، فعن جرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي.