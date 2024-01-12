بعد استطلاع هلال رجب.. تعرف على موعد ليلة الإسراء والمعراج

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال أول رجب 2024، على أن يكون بداية الشهر العربي المبارك غدًا السبت، وبدأ العديد من المواطنين الاستعداد لاستقبال هذا الشهر من خلال العبادة والأفعال المستحبة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

ومع تحديد موعد أول رجب 2024، يتساءل البعض عن موعد ليلة الإسراء والمعراج، ووفقا لدار الإفتاء المصرية، فإنه من المقرر أن تكون ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام وفقا للتقويم الميلادي، في يوم 8 فبراير المقبل من العام الجاري 2024، إذ أن ليلة الاسراء والمعراج تكون يوم 27 رجب، وهو ما يوافق 8 فبراير.

ليلة الإسراء والمعراج

أما عن ليلة الإسراء المعراج، فأوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هذه الليلة هي واحدة من الليالي الخيرة والمباركة وعلى العبد أن يحسن استغلالها من خلال الإخلاص في العبادة والإكثار من الدعاء.

ولفتت الإفتاء المصرية إلى أن ليلة الإسراء والمعراج هي عبارة عن ذكرى المعجزة الإلهية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، إذ أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هناك، عرج صلى الله عليه وسلم، من المسجد الأقصى إلى السماء.