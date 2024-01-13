«دون زيارة طبيب».. اكتشاف أول جهاز لقياس درجة الحرارة وتدفق الدم وصحة القلب

يضطر العديدون الذهاب للطبيب في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم لقياسها أو عند الشعور بالتعب في القلب من أجل الاطمئنان على النبضات وكذلك ارتفاع مستوى صغط الدم، ولكن هناك مشكلة قد تواجه الذين يشعرون بهذا التعب في وقت متأخر من الليل، ونتيجة لذلك تمكنت إحدى الشركات التكنولوجية الطبية من اكتشاف أول «منظار متعدد» في العالم يتيح اختبار كل شيء بدءًا من درجة الحرارة وتدفق الدم وحتى صحة الرئة والقلب وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اكتشاف جهاز طبي لقياس درجة الحرارة

الجهاز يسمى «Beam O»، ويُمكّن الأشخاص من إجراء فحص طبي من المنزل باستخدام «منظار متعدد الإمكانات» كما يقيس البيانات الصحية الحيوية التي يتم جمعها عادةً فقط أثناء زيارات الطبيب العام في أقل من دقيقة، لأن الجهاز المحمول مزود بمجموعة من أجهزة الاستشعار التي تساعد في التحقيق من كل شيء بدءًا من درجة الحرارة وتدفق الدم وحتى صحة الرئة والقلب.

يكون الجهاز متاحا في الولايات المتحدة وتبلغ قيمته 249.95 دولار، وذلك بعد إمكانية الشركة من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، إذ تم الإعلان عنه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، كما يتيح إجراء الاختبار من درجة الحرارة إلى القلب.

الخدمات التي يقدمها الجهاز

يتيح الجهاز للمستخدمين أيضا قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس معدل ضربات القلب بالإضافة إلى إجراء تخطيط القلب في وقت واحد وذلك من خلال الإمساك به بخفة، وفهو لديه لديها أجهزة استشعار تبث موجات ضوئية لتفسير ذلك.

لم تقتصر الخدمات التي يقدمها الجهاز الطبي عند هذا الحد ولكنه ينبه المستخدمين لأي حمى أو عدوى محتمل الإصابة بها، وأيضا سوف يكشف عن مشاكل القلب والأوعية الدموية وأيضا الرجفان الأذيني، وبعد ذلك يسجل بتلقائية جميع العناصر الحيوية للمستخدم عبر تطبيق Withings.