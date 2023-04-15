إفطار «لم الشمل 7» بالمنصورة يجمع تبرعات 450 ألف جنيه لشراء جهاز طبي

تحت شعار «لم الشمل 7»، نظمت لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد الرياضي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أضخم مائدة إفطار لنحو 1000 شخص، أمس الجمعة، وذلك للعام السابع على التوالي.

إفطار نادي جزيرة الورد

وقال طارق عبد الهادي، رئيس نادي جزيرة الورد الرياضي، إن «لم الشمل» عبارة عن لجنة للشباب تم تأسيسها داخل نادي جزيرة الورد وتبنى أعضاء مجلس الإدارة الإشراف عليهم، حيث يقيمون موائد الإفطار في شهر رمضان من كل عام، وهذه المرة السابعة على التوالي، وهم مجموعة من الشباب الواعي والمثقف وكان هدفه خيري لجمع التبرعات بمشاركة أعضاء النادي جزء من ثمن الوجبات التي يتم توزيعها موجه إلى الجهات الخيرية بالمنصورة.

إنشاء عناية مركزة لمستشفى الأطفال

وأضاف رئيس النادي، دورنا في مجلس الإدارة هو دعم هؤلاء الشباب وأفكارهم والنهوض بهم، خاصة أن الهدف منها خيري، وفي الأعوام السابقة ساهمنا من خلال هذه الموائد المقامة داخل النادي في إنشاء عناية مركزة لمستشفى الأطفال، وبناء الدور السابع لمركز الأورام، بالإضافة إلى فك ديون الغارمات، وهذه السنة قمنا بتجميع 450 ألف جنيه لشراء جهاز طبي والتبرع به لمركز الأورام لعلاج الأطفال بالمنصورة.

بينما قال عز طارق عبد العزيز، رئيس لجنة الشباب ومؤسس فاعلية «لم الشمل 7»، كل عام خلال شهر رمضان المبارك نقوم بتنظيم مائدة إفطار ضخمة داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، وهذه المرة السابعة على التوالي، والهدف من هذا الإفطار كما يقول الشعار هو لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، وجمع التبرعات والعائد منها يذهب إلى الأعمال الخيرية.

فكرة «لم الشمل» لتجميع أهالي مدينة المنصورة

فكرة «لم الشمل» خطرت على بالنا من 9 سنوات تقريبا هدفها تجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة في كل عام من شهر رمضان المبارك، بجانب الهدف الخيري وذهاب العائد المادي من هذا الإفطار إلى الجهات الخيرية استطعنا على مر الأعوام السابقة فك ديون أحد العمال بالنادي، وهذه السنة لمركز الأورام.

وأضاف «عز» أن الهدف من هذا الإفطار خيري بحت، حيث نقوم بتجميع التبرعات من بعضنا البعض، وهذا العام نستهدف مركز الأورام حيث سيكون العائد من هذا الإفطار شراء جهاز طبي لمركز الأورام لعلاج الأطفال تبرعا من أبناء مدينة المنصورة، مشيرا إلى أنه في الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى المستشفيات بالمنصورة.