فئات متاح لهم استخراج كارت الخدمات المتكاملة في 2024.. إليك التفاصيل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة طوال عام 2024، موضحة أن الكارت عبارة عن كارت ذكي يتمّ استخدامه للتحويلات النقدية، وبموجبه يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على الكثير من المزايا لدمجهم في المجتمع في إطار اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئات.

الفئات المتاح لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة

- ذوو الاحتياجات الخاصة من فقد السمع التام.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من ضمور العضلات وذوي القزامة.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من صغر أو كبر حجم الرأس.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من مريض الهيموفيليا.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من الإعاقات البصرية

- ذوو الاحتياجات الخاصة من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- ذوو الاحتياجات الخاصة من الشلل الدماغي.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من متلازمة داون.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من فقد البصر التام.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من أمراض الدم المزمنة.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من طيف التوحد.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من البتر متعدد الأطراف.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من اضطراب طيف التوحد.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

تعددت وتنوعت مزايا كارت الخدمات المتكاملة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، وخصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية، فضلاً عن التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.