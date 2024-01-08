حالات طلب كارت الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة

يمر كارت الخدمات المتكاملة 2024، بالعديد من المراحل، كي يحصل عليه المستحقون من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات، بداية من مكتب تأهيل ذوي الهمم، من خلال الكشف الطبي، وحالات الطلب على موقع وزارة الصحة والسكان، وحتى استلام البطاقة بعد استيفاء كل الشروط.

حالات طلب كارت الخدمات المتكاملة

وشرحت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي من هنــا، أنواع حالة الطلب للمتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«كارت الخدمات المتكاملة 2024»، كالآتي:

- يُحدد موعد الكشف الطبي حسب محافظة صاحب طلب، وفق محل إقامة البطاقة الشخصية.

- الذهاب إلى اللجنة الطبية في الموعد، وتوقيع الكشف الطبي .

- في حالة تم الكشف: تعني تم الكشف الطبي وجاري مراجعة الاوراق واعتمادها، وإرسالها لمكتب التأهيل حسب محل إقامة صاحب طلب كارت الخدمات المتكاملة 2024.

- في حالة إعادة عرض الطلب: تعني أنه يجب الذهاب إلى اللجنة التي أجرى فيها الشخص، الكشف الطبي، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم مرة أخرى.

- في حالة مرتجع إلى اللجنة الطبية: تعني أنه يجب الذهاب إلى اللجنة التي أجرى فيها الشخص، الكشف الطبي لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- عند ظهور عبارة «تم تحوبل الطلب للتضامن»، في خانة حالة الطلب على موقع وزارة الصحة: تعني أنه جرى إرسال التقارير الطبية الخاصة بالشخص إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامته لاستكمال الاجراءات.

ما هو التقييم الوظيفي لكارت الخدمات المتكاملة 2024؟

ويقول أحمد محمود، موظف في مكتب تأهيل ذوي الإعاقة في قنا، إنّ التقييم الوظيفي لصاحب طلب بطاقة الخدمات المتكاملة ، يتم إجراؤه من قبل الموظف المختص في كل مكتب تأهيل، من خلال مقابلة صاحب الطلب مباشرة.

أنواع وألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التقييم الوظيفي يتم من خلال عدة أسئلة، يطرحها الأخصائي الموظف، على صاحب الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعدما تقبل اللجنة الطبية الأوراق منه، مؤكدًا أنّ التقييم الوظيفي يحدد نوعية ولون كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف أنّه بعد التقييم الوظيفي لصاحب طلب كارت الخدمات المتكاملة 2024، يُحدد أيضًا نوع الإعاقة سواء كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة، كما يُحدد لون كارت الخدمات المتكاملة «اللون الأزرق يعني إعاقة شديدة، أما اللون الأخضر يكون للإعاقة البسيطة، اللون الأرجواني يشير للإعاقة البسيطة».