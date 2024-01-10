كيفية تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. اتبع 5 خطوات

يرغب عدد كبير من ذوي الهمم في معرفة كيفية تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية تجديد كارت الخدمات المتكاملة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية تجديد كارت الخدمات المتكاملة في عدد من الخطوات:

1- الدخول على الموقع من هنا.

2- الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- اختيار المستشفى التي يرغب في تسجيل الكشف بها للتمكن من تجديد الكارت الخاص به.

4- يُسجل الشخص البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح وهي الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا، مكان الكشف، نوعية الإعاقة، والتاريخ الذي يريد تحديده لميعاد الكشف.

5- الضغط على خانة حفظ، وذلك بعد أن يتأكد من كتابة بياناته بشكل صحيح.