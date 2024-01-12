التقارير الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالمحافظات

أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي عن التقارير الطبية المطلوبة لكل حالة صحية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، وأماكن الفحص الطبي، وفقا لتقسيم الإعاقات، ما بين حادة ومتوسطة، ونوع كل إعاقة الذي يحدد الفحوصات والتقارير الطبية المطلوبة منها.

أنواع الإعاقات والفحوص الطبية المطلوبة

تقدم «الوطن»، لمتابعيها التقارير الطبية المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المُتكاملة بالمحافظات من حاملي الإعاقات المختلفة وفقًا لمديريات الصحة المختلفة، حيث يجب إصدار كل التحاليل والإشاعات والاختبارات من مؤسسات طبية حكومية ومعتمدة كالتالي:

-الإعاقة الحركية، تحتاج لعدة إشاعات منها، رسم الأعصاب والعضلات، وأشعة عادية للمفاصل بحالة وجود شلل، وأشعة مقطعية على المخ في حالة وجود خزل نصفي طولي، أو تيبس بأحد الأعضاء، ورنين مغناطيسي بحالة التصلب المتفرق في الجهاز العصبي.

-الإعاقة السمعية، اختبار سمع ويبدأ القبول بداية من 55 إلى 70 ديسيبل.

-الإعاقة البصرية، فحص طبي للعين وقاع العين ويكون نتيجة فحص العين، ضعف البصر أقل من 6/18 بالنظارة، وفحص مجال الإبصار، ورسم كهربائي للشبكية والعصب البصري.

-الإعاقة الذهنية، وحالات الصرع تتطلب رسم مخ وروشتة علاج حديثة مٌعتمدة بالعلاج.

-اضطراب طيف توحد، تقارير طبية من مؤسسة طبية حكومية، واختبار ذكاء، واختبار اضطراب التواصل، قياس مستوى اللغة والكلام، مقياس السمع.

-اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، اختبار إلينوي، وتقرير اللغة والكلام ومقياس سمع، من مستشفى حكومية، واختبارات نفسية من نفسى للأطفال.

-الإعاقة السمع بصرية، مقياس حدة الإبصار، والرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري، ومقياس سمع.

-اضطراب صعوبات التعلم، واختبار إلينوي تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع.

-الاضطراب النفسى، تقرير طبي من طبيب نفسى بمستشفى حكومي.

-اضطراب التواصل، تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع.

-أمراض الدم، تقرير طبي، صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربي للهيموجلوبين.

-أمراض القلب، تقرير طبي وموجات فوق صوتية على القلب وقسطرة تشخيصية لشرايين القلب في حالات ألام الصدر المتكررة.

حالات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بينما يتم تقديم التقارير الطبية بحالات الإعاقة التامة مثل مرضى الجذام، ومُتلازمة داون، وفقد البصر التام، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي، والشلل النصفى أو الرباعي.

رابط الحجز لفحص بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الحجز للفحص الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بموقع وزارة الصحة من هنا إلكترونيا، ليتم تحديد موعد ومكان الفحص الطبي المناسب للحالة والأقرب لها.