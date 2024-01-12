نتائج مباريات الجولة الـ14 من دوري القسم الرابع في الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء باقي مباريات الجولة الرابعة عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، وجاءت نتائج مباريات المجموعة الأولى التي تضم فرق «مركز شباب العبور، ومركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا» وحقق مركز شباب العبور فوزاً غاليا على الجمارك بثلاثية نظيفة، فيما تعادل دير إسنا مع مركز شباب القبارى بهدفين لكل فريق.

‏المجموعة الثالثة

وشهدت المجموعة الثالثة، 3 مباريات، الأولى بين فريقي نادي ميدو مع الغزالي، وفاز ميدو بنتيجة 0/2 والثانية، بين دهميت والمصنع الحربى، إذ حقق المصنع الحربي فوزا كبيرا على نظيره دهميت بنتيجة 0/5، وثالث مباريات المجموعة، فاز فيها مركز شباب الحرية على نظيرة فريق مركز شباب العمراوي 0/2، وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

المجموعة الرابعة

وأقيمت مبارتان في المجموعة الرابعة، الأولى التقي أهلي الملاحة مع بهيج الذي فاز بهدفين مقابل لاشيء، والثانية بين مركز شباب الناصرية الذي فاز على نجوم النصر 2/3 وتضم المجموعة الرابعة فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس.