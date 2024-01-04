فوز ساحق لمركز شباب العبور على إسنا بنتيجة 16-0 في دوري القسم الرابع بالإسكندرية

حقق فريق مركز شباب العبور فوزًا تاريخيًا على فريق دير إسنا بنتيجة 16-0، إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري القسم الرابع بالإسكندرية.

في نفس السياق، فاز فريق مركز شباب الدخيلة على فريق الجمارك بنتيجة 3-0.

وفي المجموعة الثانية، تعادل فريق مركز شباب إمبروزو مع فريق مركز شباب النصر بهدفين لكل فريق، وفاز فريق مركز شباب الحضرة على فريق المصري السكندري بنتيجة 1-3.

وفي المجموعة الرابعة، حقق فريق مركز شباب الناصرية فوزًا ساحقًا على فريق توماس بنتيجة 6-0.

وبذلك، تتصدر فرق مركز شباب العبور ومركز شباب الدخيلة المجموعة الأولى، بينما تتصدر فرق المصري الرياضي ومركز شباب الحضرة المجموعة الثانية، وفرق مركز شباب الناصرية وفريق بهيج المجموعة الرابعة.

وأعرب لاعبو فريق مركز شباب العبور عن سعادتهم بالفوز الكبير، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل الجاد لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق الصعود إلى القسم الثالث.