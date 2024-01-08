جدول ترتيب فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء الجولة الـ13 بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، ترتيب فرق دوري القسم الرابع، بعد الجولة الثالثة عشر، ويضم 4 مجموعات، تحتوي المجموعة الأولى على فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، وجاء ترتيب فرق المجموعة كالتالي:

ترتيب المجموعة الثانية

وجاء ترتيب فرق المجموعة الثانية، التي تضم: «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري، كالتالي:

المجموعة الثالثة

فيما تضم المجموعة الثالثة فرق: «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية»، وجاء ترتيب الفرق فيها، كالتالي:

المجموعة الرابعة

وتضم ‏المجموعة الرابعة فرق: «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»، وترتيبها: