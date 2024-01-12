نتائج مباريات دوري القسم الرابع لكرة القدم بمنطقة الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر.

4 مجموعات في القسم الرابع

ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، وتضمنت نتائج مباريات المجموعة الأولى فوز الترسانة البحرية على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف، بينما حقق مركز شباب الدخيلة فوزا ساحقا برباعية نظيفة على نظيره مركز شباب أبيس.

المجموعة الثانية

وجاءت نتيجة مباراتي المجموعة الثانية، بفوز نجوم الحضرة على مركز شباب النصر 2/3، وحقق شباب النيل الفوز على نظيره شباب إمبروزو بهدفين مقابل هدف وحيد.

المجموعة الرابعة

وأقيمت مباراة واحدة في المجموعة الرابعة بين قرشة وماريا، فاز فيها الأول بثلاثية نظيفة