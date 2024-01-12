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وسيم السيسي: الأهرامات ليست مقابر وكانت محطات للطاقة الضوئية

كتب:

مريم جاد
09:40 م | الجمعة 12 يناير 2024
وسيم السيسي عالم المصريات

وسيم السيسي عالم المصريات

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الأهرامات ليست مقابر ولم يتم بناؤها للدفن فلا يوجد بها مومياوات أو غرف للدفن والطقوس والصلوات الجنائزية، بل أنها كانت محطات للطاقة الضوئية.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة «الحياة»، أن مصر عرفت الكهرباء منذ آلاف السنين والدليل على ذلك المصابيح الكهربائية الموجودة في معبد دندرة، وكانت أيضا محطات لتوليد الطاقة المستخدمة في قطع الجرانيت.

وتابع: أن الماسونيين اليهود ادعوا أنهم أصحاب كل ما في مصر، ويكفي أن بيجن في احتفالية السلام 1979 قال في كلمته إنه تعب في اتفاقية السلام وفي هذه المفاوضات كما تعب أجداده في بناء الأهرامات، فاليهود تاريخهم معروف وكانوا رعاة للغنم.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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بقلم مريم جاد