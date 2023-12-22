بداخله مقابر للفراعنة.. جبل «أبو الهوا» قصة ضريح يروي حكاية «نبلاء مصر»

أسوان مهد الحضارة الفرعونية، التي تضم أشهر المعالم الأثرية القديمة، ويأتي لها السياح من كل حدب وصوب، لترى هناك على الضفة الغربية من النيل فوق أعلى قمة جبلية بجوار المقابر الفرعونية، أروع منظر طبيعي وهو «قبة أبو الهوا»، ويعتبر من أشهر مزارات محافظة أسوان، الذي يتميز بنقوشه المزخرفة الأثرية العتيقة.

لماذا أُطلق عليها «قبة أبو الهوا»؟

يتساءل بعض الزائرين عن سبب تسمية جبل «أبو الهوا» بهذا الاسم، وإجابة على ذلك جاء رد الباحث الأثري، محمود حماد، بأن ارتفاع القبة يصل إلى 130 مترًا، ويتميز بمقابره المنحوتة التي كانت تستضيف نبلاء وكهنة أسوان في عهد الفراعنة، وتحت القمة الجنوبية للجبل، توجد قبة تضم ضريحًا يعود لأحد الأولياء المسلمين يُدعى «سيدي علي بن الهوا»، وقد أطلق على الجبل اسم القبة نسبةً للضريح.

جبل «أبو الهوا» يحكي حياة المصريين

يأتي السياح للتعرف على التاريخ المصري الفرعوني المكتوب على قمة جبل قبة الهوا، والتمتع بالحضارة المصرية العريقة، وتعليقًا على ذلك ذكر الباحث الأثري، لـ«الوطن»، أنّ مقابر قبة الهوا تضم حجرات منحوتة في باطن الجبل، تزينها جدران مزخرفة، وتعكس النقوش المحفورة على الجدران مشاهدًا من الحياة اليومية للمصريين القدماء، مثل ذبح الأبقار والتجمعات الاجتماعية وصيد السمك والطيور، إضافة إلى الفنانين وحملة النبال والموسيقيين وغيرها.

إذا تأملنا الحياة الفرعونية نجدها مليئة بالكنوز الأثرية، وخاصة جبل «أبو الهوا» الذي تحدث عنه محمود حماد قائلًا إنّ المكان يعد مصدرًا لأسرار الحضارة المصرية القديمة، وهو واحد من المعالم والوجهات السياحية الرائعة في مدينة أسوان، حيث يمكن للزائرين استكشاف المقابر الفرعونية والاستمتاع بمشاهدة النقوش الفنية الرائعة، والتأمل في حياة المصريين القدماء عبر العصور.

أسعار تذاكر دخول جبل «قبة أبو الهوا»

لدعم معرفة الشعب المصري لحضارة أجدادنا، تقدم الدولة أسعارًا مخفضة لتذاكر دخول جبل «قبة أبو الهوا»، وتنشر «الوطن» أسعارها وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار.

- 20 جنيهًا للمصريين من غير الطلاب.

- 10 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين.

- 60 جنيهًا للزائرين الأجانب.

- 30 جنيهًا للطلاب والطالبات الأجانب.