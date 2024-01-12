ضبط 53 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 53 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والإدارات بكل من تمى الامديد، شربين.

وأشار السيد دايرة إلى أنه تم المرور على 45 مخبزا في حملات تموينية بمحافظة الدقهلية للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحرير 38 مخالفة للمخابز و15 في الأسواق على النحو التالي:

- تحرير 3 محاضر عدم وجود سجل.

- تحرير 4 محضر تصرف في دقيق بقيمة (9 شيكارة).

- محضر توقف عن الإنتاج.

- 12 محضرا عدم مطابقة للمواصفات

- 18 محضرا نقص وزن ما بين 9-29

- 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 5 محاضر سلع مجهولة المصدر.