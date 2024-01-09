تحرير 25 مخالفة تموينية خلال حملات على المطاعم والمحال التجارية بالمنيا

شن مركز ملوي حملات مسائية لإحكام الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية ومحلات بيع المنتجات الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وإحكام الرقابة والتأكد من توفر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة تنوعت بين عدم وجود شهادة صحية للعاملين ـ أخذ 15 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك ـ عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد «السايس» تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.