ضبط 154 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية في مركز ملوي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تحرير 154مخالفة تموينية بمركز ملوي، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية، التي نفذتها الوحدة المحلية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بدائرة المركز والقرى التابعة له، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.

ضبط 154 مخالفة تموينية متنوعة

من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 154 مخالفة تموينية، منها 129 للمخابز البلدية، بنطاق الوحدات القروية «قلندول – دير البرشا – نواي – إبشادات – المعصرة – دروة – تنده – تونة الجبل – الروضة»، تنوعت بين «عدم إعطاء بون - نقص وزن - عدم الإعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة».

ولفت «السايس» إلى أن الوحدة المحلية تنفذ تلك الحملات تباعا وبصفة مستمرة، في قرى المركز والمدينة، للتأكد من انضباط أصحاب المخابز بجودة رغيف الخبز المنتج.

استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق

وأضاف رئيس المركز، أنه في مجال متابعة الأسواق، جرى تحرير 25 مخالفة تموينية بدائرة المركز، تنوعت ما بين «عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، وجرى أخذ 15 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها.

وأكد اللواء أحمد السايس، استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وإحكام الرقابة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة، فضلا عن الاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية بالأسعار المقررة.